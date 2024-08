Koopmeiners Milan, il TOP CLUB è convinto di CHIUDERE! Offerta MONSTRE all’Atalanta, la situazione

Koopmeiners-Milan, la Juve è convinta di poter chiudere l’affare con l’Atalanta: offerta monstre ai bergamaschi

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Juve sarebbe sempre più vicino all’acquisto di Teun Koopmeiners, centrocampista accostato in passato anche al calciomercato Milan, specialmente dopo l’esclusione dai convocati per la finale di Supercoppa Europea in programma domani sera.

L’ultima serie di mediazioni ha fatto crescere l’ottimismo in casa bianconera, con Giuntoli ora convinto di poter chiudere sulla base di 50 milioni di euro più ulteriori 5 di bonus, mentre si attende l’acquisto di O’Riley, erede designato, da parte del club bergamasco. Prossime ore decisive.