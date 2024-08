Kone Roma, NIENTE Milan: il francese è ARRIVATO in Italia! Inizia la sua avventura in giallorosso – VIDEO

Kone Roma, NIENTE Milan: il francese è ARRIVATO in Italia! Inizia la sua avventura in giallorosso – Il VIDEO del suo arrivo

Dopo essere stato inseguito per settimane dai dirigenti del mercato Milan, alla fine Manu Koné sbarca in Italia ma non vestirà la maglia rossonera, bensì quella della Roma. I giallorossi hanno definito l’operazione col Borussia Mönchengladbach.

Il centrocampista francese è atterrato nel pomeriggio a Roma, come testimoniato da queste immagini pubblicate su X dal giornalista Alfredo Pedullà. Inizia così la sua avventura in giallorosso.