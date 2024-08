Koné Milan, c’è ancora spazio di manovra per l’ultimo colpo dell’estate rossonera! ULTIMISSIME sul centrocampista

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Manu Koné, il centrocampista che il calciomercato Milan ha individuato come possibile rinforzo per questi ultimi giorni di trattative.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com ci sarebbero ancora i margini di manovra per affondare questo colpo. Tuttavia prima sarà necessario piazzare Ismael Bennacer in Arabia Saudita.