Koné Milan, quotazioni in risalita: il PIANO del club e il PREZZO fissato dal ‘Gladbach. Ultime

Koné Milan, quotazioni in risalita: il PIANO del club e il PREZZO fissato dal Borussia Monchengladbach. Ultime

Sono in risalita le quotazioni di Manu Koné per il calciomercato Milan. Le difficoltà riscontrate nella trattativa con il Monaco per Youssouf Fofana impongono ai rossoneri di lavorare su piste alternative.

Tra queste secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe appunto il centrocampista di proprietà del Borussia Monchengladbach, valutato circa 15 milioni di euro dal club tedesco.