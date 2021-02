Klose: «Qualcosa tra Milan e Rangnick? Non so. Ora può vincere scudetto»

Klose, ora vice allenatore al Bayern, avrebbe deciso di svolgere uno stage da allenatore al Milan con Pioli che conosce bene.

Klose, ora vice allenatore al Bayern, come riporta Gazzetta dello sport, avrebbe deciso di svolgere uno stage da allenatore al Milan con Pioli che conosce bene. Un percorso necessario per acquisire punteggio per poter svolgere l’attività nei maggiori campionati. Le sue parole in merito.

PUÒ ANCHE VINCERE LO SCUDETTO- «Non so se fra il Milan e Rangnick ci sia effettivamente stato qualcosa. Io posso dire che Pioli è molto bravo: è onesto, è umano, è completo. Migliora i giocatori. Ha semplicemente bisogno di tempo. Deve conoscere i giocatori e loro devono conoscere lui. Che cosa pretende l’allenatore in allenamento? Che cosa i giocatori? Serve tempo. Se il Milan darà a Pioli la possibilità di lavorare a lungo, allora sarà vincente. La squadra può anche vincere lo scudetto».