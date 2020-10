Kjaer raggiunge le cento presenze con la Danimarca

Simon Kjaer raggiunge quota cento presenza con la Danimarca nella partita di ieri sera contro l’Inghilterra

Simon Kjaer è stato eletto migliore in campo ieri sera durante la partita di Nation League contro l’Inghilterra, grande segnale per la difesa del Milan e per Pioli in derby.

Il difensore danese arrivato è dall’Atalanta la scorsa stagione dove non è riuscito a ritagliare uno spazio tra le grazie del tecnico, è ripartito dai rossoneri diventando una sicurezza per la difesa, soprattutto nell’ultimo periodo con la pesante assenza di Alessio Romagnoli.