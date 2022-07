Kjaer ha la fiducia del Milan: tra rientro col Colonia e strategie di mercato. Ma il ritorno sarà graduale

Come scrive La Gazzetta dello Sport Simon Kjaer si sta allenando con i compagni e in Germania giocherà i primi minuti dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrale non gioca dal primo dicembre, da Genoa-Milan, il giorno in cui il ginocchio sinistro ha ceduto.

Il rischio di piccoli problemi da rientro post-crociato è alto e poi… Kalulu-Tomori è una coppia centrale molto affidabile. Simon giocherà uno spezzone di partita sabato a Colonia e in stagione, almeno inizialmente, eviterà tripli impegni. Il Milan ha fiducia – infatti, perso Botman, non ha dato priorità al centrale- e farà con calma: probabile che il difensore arrivi nella seconda parte del mercato, tra fine luglio e agosto.