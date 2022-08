Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Simon Kjaer ha postato due scatti da Milanello: il danese appare molto carico in allenamento.

Working hard and cooling down at #Milanello.#SempreMilan🔴⚫️ pic.twitter.com/7PVk3B1sHd

— Simon Kjær (@simonkjaer1989) August 22, 2022