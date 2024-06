Kiwior Milan, arriva la SMENTITA: «Non interessa a Moncada! Ci sono stati contatti? Vi dico che…». Le parole di Pellegatti

Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto a Telelombardia del possibile interessamento del mercato Milan per Kiwior.

PAROLE – «Ho qualche notizia. La notizia da pennarello è Brassier, lo cancelliamo perché andato a Marsiglia. E invece un bel pennarellone quando leggete interessamento del Milan su Kiwior. No, non interessa, Moncada nonostante quello che si è letto oggi non ha preso contatti».