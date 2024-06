Kiwior Milan, SCIOLTE le riserve! LUI il primo obiettivo in difesa, il Diavolo accelera così

Kiwior-Milan, i rossoneri hanno sciolto le riserve: è lui il primo obiettivo in difesa. L’Arsenal apre alla cessione, le ultime

Importante aggiornamento fornito da Tuttosport sul calciomercato Milan in relazione al possibile colpo in difesa in vista della prossima stagione. I rossoneri avrebbero definitivamente sciolto le riserve decidendo di voler puntare su Kiwior dell’Arsenal.

Il difensore era stato vicino già a gennaio 2023 quando i rossoneri offrirono 15 milioni di euro allo Spezia venendo beffati proprio dai Gunners che chiusero per una cifra complessiva di 22 milioni di euro. Oggi però il club inglese vuole cedere il ragazzo a circa 18-20 milioni, una cifra alla portata del Diavolo che ha anche inviato un emissario a visionarlo durante gli Europei. Piace anche alla Juventus come alternativa a Calafiori.