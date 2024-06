Kiwior Milan: le IDEE dei rossoneri restano chiare, la posizione del club per il difensore

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Kiwior. Per il difensore dell’Arsenal l’idea del club rossonero è chiara

Il calciomercato Milan continua a muoversi in vista della sessione estiva per rinforzare la squadra in ogni reparto. In tal senso resta nella lista dei rossoneri anche Kiwior dell’Arsenal. L’idea del club non è cambiata:

come riportato da Fabrizio Romano è sempre stato apprezzato dal Milan, era nella lista a gennaio, ma al momento il club rossonero non ha approcciato con l’Arsenal. Hanno priorità diverse tra cui terzino destro e attaccante. Per il difensore centrale si vedrà più avanti.