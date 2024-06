Khephren Thuram Milan: aumenta la concorrenza, spunta una nuova RIVALE per il centrocampista

Tra i giocatori accostati al calciomercato Milan c’è Khephren Thuram. Per il centrocampista aumenta la concorrenza

Il calciomercato Milan si muove non solo in attacco ma anche a centrocampo. In tal senso piace Khephren Thuram, anche se però bisogna fare i conti con la concorrenza, soprattutto della Juventus.

Come riportato da Alfredo Pedullà nelle ultime ore sono aumentati i contatti per il centrocampista in scadenza di contratto nel 2025 con il Nizza. Khephren ha altre proposte, ma la Juve avrebbe la precedenza.