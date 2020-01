Kèvin Constant lascia il calcio che conta. L’ex Milan ringrazia e dice addio

L’ex Milan Kèvin Constant lascia il calcio. Ringrazia i tifosi tramite Instagram: «Lontano dalle telecamere, ora penso alla famiglia»

A 32 anni, decide di lasciare il calcio che conta e di prendere le distanze dalla sfera pubblica, Kèvin Constant su Instagram ringrazia tutti i suoi tifosi e dice addio. Con il Milan ha collezionato 57 presenze prima di trasferirsi al Trabzonspor nell’agosto 2014. Di seguito le sue parole tramite le Instagram stories seguite da diverse foto con la maglia del Milan.

«Per motivi personali ho preso la decisione di smettere con la mia attività di calciatore professionista. E’ la decisione più difficile della mia vita ed è con molta tristezza che dico addio al calcio. Per me è tempo di dedicare tempo ai figli, alla famiglia e ai piani futuri. Lascio questo mondo per una vita semplice e vera, lontana dalle telecamere. Questa è la ragione per la quale lascio anche i social. Grazie per avermi supportato con più di 50.000 seguaci».