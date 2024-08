Kalulu via dal Milan: ore ROVENTI per il futuro, intanto spunta lo SCENARIO a sorpresa da Milanello

Sono ore roventi per il futuro di Kalulu che può salutare il Milan per andare alla Juventus. Intanto scenario a sorpresa da Milanello

come riportato da Peppe di Stefano, inviato Sky Sport, ci si aspettava che ieri il giocatore non salisse sul pullman che ha portato la squadra allo stadio per il match contro il Monza. Invece alla fine il giocatore c’era anche se poi è andato in panchina. Intanto stamattina le voci che parlano di una sua partenza imminente, forse già in giornata, sono momentaneamente smentite dall’allenamento odierno. Il difensore è presente al centro sportivo e si è allenato con il resto dei compagni.