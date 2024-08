Kalulu via dal Milan: Ibrahimovic non si SBILANCIA, l’ANNUNCIO sul futuro del difensore

Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Emerson Royal. Ecco cosa ha detto su Kalulu

Le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Emerson Royal come nuovo giocatore del Milan. Ecco cosa ha detto sul futuro di Kalulu:

KALULU – «Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club. Mi spiace che Florenzi si sia fatto male ma con Emerson abbiamo un extra rinforzo per la squadra»

