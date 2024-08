Kalulu Juve, clamorosa SVOLTA: il francese non è convinto di lasciare il Milan! Cosa succede

Kalulu Juve, clamorosa SVOLTA: il difensore francese non sarebbe convinto di lasciare il Milan! Cosa succede

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Kalulu. Il difensore è a un passo dalla Juventus, con cui è stato trovato un accordo per 3 milioni di euro per il prestito e 14 più bonus per il riscatto.

Tuttavia stando a quanto riportato dal quotidiano il giocatore starebbe temporeggiando perchè non così convinto di lasciare il Milan.