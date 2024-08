Kalulu Milan: la Juventus comincia a SPAZIENTIRSI, spunta la DEAD LINE per la chiusura dell’affare

Per vedere Kalulu dal Milan alla Juve resta da aspettare la decisione del giocatore. La scelta tarda ad arrivare e i bianconeri..

Affare a rischio. Dopo l’accordo tra club, per vedere Kalulu dal Milan alla Juve resta da aspettare la decisione del giocatore. Questa però tarda ad arrivare

Come riportato da Nicolò Schira, inizia a vacillare la pazienza dei bianconeri nei confronti di del difensore francese: il club bianconero si aspetta entro domani una risposta definitiva da parte del centrale del Milan. Se non ha entusiasmo e convinzione nello sposare il progetto, meglio non procedere oltre… .