Kalulu via dal Milan, tutto fatto con la Juventus: CIFRE dell’operazione e VISITE, tutti i dettagli dell’affare coi bianconeri

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha confermato le indiscrezioni di questi ultimi giorni: Pierre Kalulu lascia il Milan e diventerà a breve un nuovo giocatore della Juventus, che ha scelto lui per rinforzare la difesa.

Operazione di fatto definita tra le due società per 3 milioni di euro per il prestito e 14 più bonus per il diritto di riscatto. Il francese tra domani e dopodomani è atteso nel capoluogo piemontese per le visite mediche.