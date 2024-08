Kalulu Milan, l’affare con la Juve potrebbe saltare? Il difensore sta RIFLETTENDO su questo aspetto: la VERITÀ sul colloquio con Thiago Motta, i dettagli

Nicolò Schira su X ha aggiornato la situazione che riguarda il trasferimento di Kalulu che sembrava a un passo dalla Juve. L’accordo tra il mercato Milan e i bianconeri c’è già ma il difensore starebbe riflettendo sul suo possibile ruolo con Thiago Motta.

PAROLE – «Le riflessioni di Pierre Kalulu non sono di natura economica (i suoi agenti hanno raggiunto da giorni intesa con la Juventus per uno stipendio da 2,4M annui fino al 2029 in caso di riscatto) ma tecnica. Per questo ha voluto parlare con Thiago Motta per capire i progetti dell’allenatore su di lui e dove vorrebbe impiegarlo. Tutto ok tra Juve e Milan per il prestito oneroso (3,5M) con diritto a 14M + 3 di bonus e il 10% sulla futura vendita».