Kalulu Milan, il difensore è a UN PASSO dalla Juve: ecco quando potrebbe arrivare la FUMATA BIANCA, tutti i dettagli

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, sembra ormai sempre vicino alla Juventus. Dopo l’accordo tra i bianconeri e i rossoneri, sta arrivando anche il via libera da parte del francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i club aspettano solo quello: il via libera di Kalulu che è previsto per domani, 14 agosto, con la chiusura tra tutte le parti in causa. Sarà un prestito oneroso a 3.5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 12 più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita per il calciomercato Milan.