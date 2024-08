Kalulu Milan, A RISCHIO il passaggio alla Juve! La MOSSA di Thiago Motta per convincerlo: il difensore non ha ancora deciso

Da giorni si parla di un accordo trovato per la cessione di Pierre Kalulu dal calciomercato Milan alla Juve. Tuttavia continua a mancare la fumata bianca e Sky Sport fa sapere come il difensore francese non sia ancora convinto sull’accettare la proposta dei bianconeri. Questo l’aggiornamento di Peppe Di Stefano.

PAROLE – «Kalulu non convintissimo. Telefonata di Thiago Motta per convincerlo, per lui sarebbe utile sia come centrale che come terzino. Francese non ancora convinto sull’accettare la proposta della Juve. Accordo tra rossoneri e bianconeri c’è, il ragazzo continua ad allenarsi a Milanello ed è possibile che stia anche pensando ad una permanenza».