Kalulu Juve, la rivelazione: «Nessuno credeva potesse essere un colpo importante dopo l’ultima stagione al Milan». Le parole del giornalista

Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport 24 ha fatto una rivelazione su Kalulu, difensore che sta impressionando la Juve dopo aver lasciato il Milan.

GUARDALA’ SU KALULU – «Le risposte migliori l’allenatore bianconero le ha avute dagli acquisti che non avevano destato particolare entusiamo tra i tifosi, Kalulu in primis. Giuntoli con l’ok di Thiago Motta ha avuto un’ottima intuizione. Pochi credevano potesse essere un colpo importante dopo una stagione al Milan costellata da infortuni con appena 9 presenze in campionato e 2 in Europa. Dalla prima da titolare con l’Empoli ha giocato sempre, sia da terzino che centrale, con ottimo rendimento. Ha giocato già di più che in tutta la passata stagione».