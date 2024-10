Kalulu Juve, le PRESTAZIONI al TOP non bastano: l’ex Milan NON CONVOCATO dalla Francia di Deschamps. Decisione a sorpresa

Le prestazioni al top offerte da Kalulu in questo inizio di stagione con la maglia della Juve non sono bastate al difensore per meritarsi la convocazione di Deschamps nella Francia per i prossimi impegni.

L’ex Milan, a sorpresa, è stato escluso dalla lista dei convocati dei transalpini dove sono regolarmente presenti i rossoneri Maignan, Theo Hernandez e Fofana. Out anche Mbappé.