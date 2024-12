Kalulu Juve, Bergomi punge: «Sarebbe titolare in questo Milan». La frecciatina dell’ex capitano dell’Inter riguardo il francese

Kalulu è stata una delle rivelazioni della Juve fino a questo momento della stagione. Bergomi, ex capitano dell’Inter, ha lanciato una frecciatina al Milan che l’ha lasciato andare via nel mercato estivo in prestito.

KALULU JUVE – «Kalulu sarebbe titolare in questo Milan. Scambio Danilo Rspadori? Sono scelte che vengono fatte. Mi sembra un scambio tra giocatori che non trovano spazio nelle loro squadre e non lo troverebbero nelle nuove».