Kakà a Milan Tv: «Liverpool fa parte della mia VITA. Milan? Speriamo di iniziare BENE la Champions e arrivare in FONDO». Le dichiarazioni

Kakà è intervenuto ai microfoni di Milan Tv prima del fischio d’inizio di Milan Liverpool. Queste le dichiarazioni dell’ex campione brasiliano, vincitore del Pallone d’Oro nel 2007.

LE DICHIARAZIONI – «Tutte le volte che torno a San Siro è una grande emozione, ho tanti bei ricordi. Non ci sono parole per certi momenti. Liverpool? Fa parte della mia carriera e della mia vita. Speriamo di iniziare bene la Champions League e di arrivare in fondo. Il Milan per me è sempre speciale».