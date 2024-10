Kaká emoziona i tifosi: «Milan Brugge partita speciale per me, segnare il primo gol decisivo in Champions è stato bellissimo»

Kaká ha raccontato il suo ricordo di Milan Brugge ai microfoni di Milan Tv: le dichiarazioni sulla partita molto speciale per lui

LE DICHIARAZIONI – «Il mio ricordo principale di quella serata è il mio primo gol in Champions League, lì in Belgio col Brugge. Una partita speciale per me. L’assist di Cafu, una partita molto difficile, Nesta è stato espulso. Dopo questo gol sono uscito a 10 minuti dalla fine della partita. Però quello che mi rimane di più è il mio primo gol in Champions League. E’ stato bellissimo, anche se non è stata una bellissima partita me: molto dura e difficile giocare la prima in Champions fuori. Però fare questo gol, essere decisivo, stare in questo ambiente di Champions e l’importanza della squadra è stata tutta un’esperienza molto bella. A San Siro la tripletta nel 2006-2007: ho un bel ricordo delle squadre di Belgio. Poi c’è un gol in Belgio contro l’Anderlecht, uno dei miei favoriti con la maglia del Milan»