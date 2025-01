Juventus Milan si avvicina, Thiago Motta in conferenza: «Non ci saranno questi giocatori»

Juventus Milan è il big match in programma nella 21esima giornata di campionato. Nel frattempo le due squadre sono impegnate nel recupero della 19esima

Juventus e Milan saranno entrambe impegnate domani nelle gare di recupero della 19esima giornata di campionato. Thiago Motta è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la gara con l’Atalanta. Il tecnico ha fatto chiarezza sugli infortuni. Oltre Bremer, Milik e Cabal sarà ancora assente Conciecao, il protoghese è quindi da considerare in dubbio anche per la sfida di sabato.

LE PAROLE DI THIAGO MOTTA – «Non ci saranno Bremer, Milik, Cabal, Conceicao e vediamo Vlahovic oggi in allenamento se sarà con la squadra».