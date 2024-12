Juventus Milan, Thiago Motta esulta: rientrano tre infortunati. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Arrivano ottime notizie in casa Juventus a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina e a una settimana dal match contro il Milan.

Come appreso da Juventusnews24 Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo hanno lavorato con il resto del gruppo nel corso della seduta di questa mattina. Novità su Nico Gonzalez: l’argentino ha svolto un lavoro personalizzato in ottica gestione dei carichi per i prossimi impegni.