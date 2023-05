Juventus Milan, ballottaggio Kjaer-Thiaw: le ultime

Stefano Pioli deve sciogliere il ballottaggio tra Kjaer e Thiaw al centro della difesa per la sfida di domenica tra Juventus e Milan

Come riferito da Tuttosport, Stefano Pioli continua a preparare la gara di domenica sera contro la Juventus, sfida che potrebbe regalare la matematica qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League.

In difesa è aperto il ballottaggio tra Kjaer e Thiaw per fare coppia con Tomori ma la sensazione è che il tedesco sia in vantaggio.