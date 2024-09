Juve Napoli, l’ex Milan non ha dubbi: «Conte ha un’ARMA per vincere lo SCUDETTO. E Thiago Motta…». Le dichiarazioni

Serena, ex attaccante del Milan, in esclusiva a Milannews24 ha detto la sua su Juve Napoli, big match in programma oggi dalle 18.

JUVE NAPOLI – «Quando giocavo io Juve Napoli erano duelli che valevano lo scudetto: da una parte c’era Platini e dall’altra Maradona per dire i giocatori più rappresentativi. So benissimo che queste partite sono uniche e sentissime da entrambe le tifoserie. Le due società hanno lavorato bene in estate e si stanno formando squadre nuove. Conte ha la possibilità di lavorare tutte le settimane senza le coppe e per lui è molto importante perché fa un lavoro profondo dal punto di vista tattico, fisico e atletico. Ha bisogno di un rapporto costante coi giocatori. Quindi in quel caso il fatto di non avere le coppe sicuramente darà tristezza ai tifosi del Napoli, ma è un’arma in più di Conte per vincere lo scudetto.

La società bianconera ha lavorato bene e ha dato una rosa ampia a Thiago Motta che può competere per tutti i traguardi della stagione. Guardo sempre con molto interesse Thiago Motta perché credo sia un allenatore nuovo, ha un calcio razionale ma moderno, ha un rapporto buono e paritecnico con i giocatori senza fare sconti a nessuno, ma è anche empatico. Mi sembra che la Juve sia andata a colpo sicuro».

