Juve Milan, Thiago Motta lo recupera? Le ultime da Torino lasciano pochi dubbi

Condividi via email

Juve Milan, Thiago Motta può recuperare l’infortunato Dusan Vlahovic: le ultime da Torino non lasciano dubbi. La situazione

In vista della gara di sabato tra Juve e Milan, Thiago Motta potrebbe recuperare a sorpresa Dusan Vlahovic.

Assente da un paio di partite, il serbo ha lavorato ieri per conto suo al JTC come spiegato da Tuttosport. La sua volontà è quella di accelerare il rientro. Il numero 9 vuole esserci con i rossoneri, considerato che con la concorrenza di Kolo Muani il posto adesso non è più assicurato.