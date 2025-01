Juve Milan, la rivincita di Pulisic: aveva già sbagliato un rigore contro Di Gregorio. Il retroscena

Il Milan sconfigge la Juve 2-1 e vola in finale di Supercoppa. Decisivi per la rimonta Pulisic e Musah, che ha causato l’autogol di Gatti. In particolare l’ex Chelsea si è preso la responsabilità di calciare il rigore per il momentaneo pareggio.

L’esterno ha calciato il rigore in maniera inusuale, di potenza e piegando le mani di Di Gregorio, che nell’agosto del 2023 gli aveva respinto un penalty (poi ribattuto in rete dallo stesso Chris) durante la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.