Juve Milan, quella mossa di Conceicao non è passata inosservata! Tifosi in estasi, può cambiare tutto

Juve Milan, la mossa di Sergio Conceicao nel secondo tempo della gara vinta contro i bianconeri non è passata inosservata

PAROLE – «Un cambio di uomini, ma anche di modulo, col passaggio dal 4-3-3, che non aveva dato né sussulti né copertura, a un più consono e conosciuto 4-4-2, in pieno stile Porto: Sergio Conceicao in Champions League pareggiò 1-1 a San Siro e vinse in Portogallo contro i rossoneri, prima di mettere in seria difficoltà l’Inter di Simone Inzaghi, poi finalista contro il Manchester City, con questa disposizione tattica ibrida, coperta ma spesso inafferrabile. Quattro uomini a metà campo, con una fascia pura e dribblomane come Luis Diaz e un equilibratore come Eustaquio dall’altra parte, una vera prima punta come Taremi e un guastatore come Pepé, che guarda caso è diventato uno degli obiettivi di mercato del Milan dopo il suo arrivo. Più o meno quanto fatto ieri sera, con Pulisic, Musah, Morata e Abraham, oltre a Reijnders in una posizione insolita, avanzata e quasi esterna. Un doppio attaccante, soluzione a cui aveva già pensato Fonseca nel derby poi vinto e che tira in ballo le figure di Camarda e, qualora dovesse recuperare la condizione, anche Jovic. Non solo carattere, ma la capacità di determinare e cambiare una partita con le mosse dalla panchina: il ribaltone contro la Juventus può, oltre che valere una finale di Supercoppa insperata per come stava andando la partita, dettare la via per l’avventura rossonera del tecnico di Coimbra, cambiandone le fattezze e illustrando nuovi percorsi da intraprendere in campo. La partita contro l’Inter darà ulteriori indicazioni sulle modalità in cui Conceicao intende plasmare il suo Milan».