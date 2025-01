Juve Milan, Galli non ha dubbi: «Vincere per i rossoneri sarebbe fondamentale per questo motivo». Poi svela l’aneddoto

Juve Milan, Filippo Galli, ex rossonero, ha parlato della gara in programma sabato a Torino: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Juve–Milan, Filippo Galli ha dichiarato:

PAROLE – «La rivalità c’era e c’è anche i giorni nostri, sebbene non sia in ballo lo scudetto, almeno guardando la classifica. Come vedo Juve e Milan oggi? Sono due squadre ancora in divenire. Per i rossoneri sarebbe fondamentale vincere a Torino in ottica quarto posto. Poi dall’anno prossimo spero che Juve-Milan possa valere il tricolore. Milan Juve 87-88? La settimana prima avevamo vinto 3-2 a Napoli nello scontro diretto. San Siro era pieno, volevamo vincere a tutti i costi e attaccammo per 90′, ma non ci fu verso di segnare: 0-0. Ricordo che nella Juve il centravanti era Rush e riuscii ad arginarlo. Per fortuna il Napoli perse con la Fiorentina e poi vincemmo lo scudetto a Cоmо».