Juve Milan, Conceicao corre subito ai ripari! Strategia già pianificata, a Torino giocano loro

Juve Milan, Sergio Conceicao deve correre subito ai riparti in vista della trasferta di Torino: quattro mosse già pianificate. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha le idee chiare in vista della Juve.

Conceiçao studia già il Milan anti Juve: dentro Abraham, Jimenez, Musah e Gabbia. La trasferta di Como ha peggiorato la situazione dell’infermeria (out Pulisic e Thiaw), tolto di scena un diffidato (Morata) e evidenziato la condizione precaria di Bennacer.