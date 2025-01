Juve Milan, Conceicao prepara la mossa a sorpresa! Gioca lui, l’ha provato in allenamento

Juve Milan, Sergio Conceicao prepara la mossa a sorpresa per quanto riguarda la gara di domani: Bennacer provato mezzala in allenamento

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, sta pensando, e provando in allenamento, una mossa a sorpresa per la sfida di domani contro la Juve e valida per la semifinale di Supercoppa Italiana.

Accanto alla coppia ormai rodata Fofana-Reijnders dovrebbe trovare spazio Ismael Bennacer come mezzala di destra. I favoriti per spalleggiare Morata, secondo la rosea, sono Pulisic e Jimenez.