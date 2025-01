Juve Milan, Capello impressionato in negativo: «Colpito da questo aspetto dei rossoneri». Critica durissima

Juve Milan, Fabio Capello, noto tecnico ed opinionista, ha commentato negativamente la prestazione dei rossoneri allo Stadium

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato così Juve-Milan:

PAROLE – «Mi ha colpito la pochezza del Milan. Un brutto, brutto Milan che si è dimostrato inferiore soprattutto dal punto di vista tecnico. La squadra di Conceicao è andata in palese difficoltà sul pressing della Juve. Nella ripresa è crollata completamente, proprio perché il primo possesso è stato disastroso, gestito male con tutti quei palloni a Maignan. La sensazione è che, pur cambiando gli allenatori, i rossoneri dipendano sempre dalla fascia sinistra: se non si accendono Theo e Leao, è buio pesto. Fofana e Reijnders hanno fatto fatica, gli altri non parliamone. E poi Bennacer non è in condizione e si vede».