Juric a Sky: «Divario enorme col Milan, differenza netta in tutti i sensi»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Sky dopo il match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

POCO TORO – «È stato un divario enorme, una differenza netta in tutti i sensi. C’è poco da salvare, sono stati superiori».

SERVE QUALCOSA IN ATTACCO – «Quando fai queste partite ti concentri sulla squadra, vai a vedere tutte le cose che non hai fatto bene. Sono concentrato sui ragazzi e non sul mercato».

JURIC DIVERSO – «Oggi posso dire che per me è la peggiore partita del Toro da quando sono qui. L’anno scorso abbiamo battuto due volte il Milan, oggi c’è stato grande divario. Bisogna ragionare bene perchè i ragazzi rendono meno. Oggi la squadra mi ha dato una sensazione negativa, né carne né pesce».

SPIEGAZIONI DEL KO – «Devo ragionare bene. Capisco le difficoltà contro giocatori più forti individualmente che abbiamo sofferto, ma dall’altra parte devono essere calmo, sereno nel guardare la partita. Guardare cosa c’è intorno al Toro. La sensazione, dopo due anni e passa, è negativa».

PENSARE DI CAMBIARE MODULO – «Sì, se non riesci a reggere minimamente certe situazioni pensi a tutto. Queste partite ti fanno pensare».