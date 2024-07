Jovic Milan, la Turchia BUSSA alla porta: nuovi SONDAGGI da parte di quel club! Cosa filtra sul possibile futuro del serbo

Il futuro di Luka Jovic resta un rebus per il calciomercato Milan. I rossoneri lo hanno confermato all’interno della propria rosa dopo il suo arrivo nella scorsa stagione, ma non è ancora esclusa una sua cessione. Anzi, qualora si riuscisse a trovare una sistemazione per l’ex Real Madrid, verrebbe favorito l’acquisto di una nuova terza punta per i rossoneri.

Intanto, come fa sapere il giornalista Matteo Moretto su X, per Jovic si fa sotto il Fenerbahce che ha preso contatti e chiesto informazioni sull’attaccante.