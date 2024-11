Jovic Milan, il problema pubalgia non si risolve: accordo trovato con la Serbia. Ecco cosa farà l’attaccante nelle prossime ore

Jovic, regolarmente convocato dalla Serbia, non è partito con i compagni per affrontare la Svizzera a causa del problema pubalgia che, come riscontrato anche dallo staff medico della nazionale, sembra non riuscire a risolversi.

In accordo con il Milan, in base a quanto riferito da Gazzetta.it. l’attaccante è rimasto a lavorare a Belgrado insieme ad uno specialista della Serbia. Nelle prossime ore è previsto il suo ritorno a Milano, anche se difficilmente recupererà per la Juve.