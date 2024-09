Jovic Milan, serbo DELUSO e INQUIETO! Confronto con Fonseca, è successo a San Siro: la RICOSTRUZIONE

Jovic-Milan, attaccante serbo deluso dal mancato ingresso contro il Venezia sabato sera a San Siro: l’ha fatto presente a Fonseca

In vista della sfida di domani sera in Champions League contro il Liverpool, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dovrà rinunciare a Luka Jovic. L’attaccante serbo infatti non è stato inserito in lista Champions League e quindi almeno fino a gennaio sarà out dalle competizioni europee.

E proprio sul serbo, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è spuntato un importante retroscena: l’ex Fiorentina ha mostrato il proprio disappunto e la propria delusione a Fonseca dopo Milan-Venezia per non essere entrato in campo neanche a risultato acquisito. Con l’arrivo di Abraham, Jovic è scalato nelle gerarchie a terza punta.