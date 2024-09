Jovic Milan, REBUS contratto: INDISCREZIONE choc e tifosi GELATI, non se lo aspettava NESSUNO. Le ultimissime

Letizia, giornalista per Sportitalia, ha rilasciato questa mattina un’editoriale sul tema Milan. Gli attacchi non mancano, soprattutto alla vecchia dirigenza sul contratto di Origi. Di seguito un estratto delle sue parole.

LETIZIA – «A Furlani è stato possibile chiedere perché ha fatto 3 anni di contratto a Jovic. Ai trasparentissimi dirigenti precedenti, non è mai stato possibile chiedere cosa avessero in mente nell’offrire quasi 40 milioni in 4 anni a un ex giocatore come Origi».