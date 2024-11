Jovic Milan, il destino è già scritto: la decisione verso il mercato di gennaio per l’attaccante serbo fuori dai piani di Fonseca

Jovic è alle prese con la pubalgia e quindi con ogni probabilità non sarà a disposizione di Fonseca per Milan Juve.

Come sottolinea Gazzetta.it, comunque, l’importanza dell’attaccante serbo per l’allenatore è molto inferiore rispetto ad un anno fa con Pioli. Per il mercato di gennaio, quindi, il suo destino è segnato: il Milan proverà a cederlo. Al momento per Jovic non sono pervenute offerte.