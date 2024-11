Jovic Milan, destino ormai segnato! Addio a giugno ma questa ipotesi sta prendendo piede: i dettagli

Jovic Milan, il serbo lascerà sicuramente i rossoneri a fine stagione ma è apertissima la possibilità che l’addio si consumi a gennaio

Come riferito da Tuttosport, Luka Jovic, attaccante serbo, lascerà sicuramente il calciomercato Milan il prossimo 30 giugno alla scadenza naturale del contratto rinnovato la scorsa estate.

Tuttavia, visti i pochi minuti giocati finora in stagione e i continui problemi di pubalgia, è apertissima la possibilità che l’ex Fiorentina lasci il club già a gennaio. In quel caso Camarda verrà definitivamente promosso come attaccante della prima squadra.