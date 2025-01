Jovic Milan, un club di Serie A vuole l’attaccante serbo: contatti in corso, ma c’è un problema

Jovic Milan, contatti in corso con un club di Serie A. Al momento c’è però una problematica nella trattativa

Luka Jovic, subentrato nell’ultimo match di campionato contro la Juventus viste le numerose assenze, è senza dubbio uno dei nomi in uscita in casa Milan.

Stando a quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo X, il Monza, in primis Adriano Galliani, vorrebbe acquistarlo. Sono in corso i dialoghi tra le parti. Al momento però il centravanti serbo ex Real Madrid, pur stando ai margini del progetto tecnico rossonero, non sarebbe convinto della destinazione.