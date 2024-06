Jovic via dal Milan? Già pronte queste tre ALTERNATIVE in caso di mancato rinnovo: i NOMI

Jovic via dal Milan? Già pronte queste tre ALTERNATIVE in caso di mancato rinnovo del contratto del serbo: i NOMI

Non solo il nuovo numero 9, il calciomercato Milan è al lavoro anche per quanto riguarda la sua alternativa da impiegare via via nell’arco della stagione. Al momento questo ruolo è ricoperto da Jovic ma non è detto che sia effettivamente lui il prescelto.

Come riportato da Tuttosport, ci sono già pronte queste queste tre alternative nel caso in cui non dovesse essere esercitata l’opzione di rinnovo per il serbo: si tratta di Denkey, En-Nesyri e Broja.