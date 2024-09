Jovic Milan, che INTRIGO per il serbo! Fuori dalla lista Champions, Fonseca AVVISA l’attaccante

Jovic-Milan, l’esclusione dalla lista Champions League alimenta i dubbi sul futuro del serbo: Fonseca ha avvisato la punta

Come riferito da Tuttosport, l’esclusione di Luka Jovic, tema rimasto in bilico fino all’ultimo nel calciomercato Milan estivo, dalla lista Champions League alimenta i dubbi sul futuro del ragazzo in rossonero. Legato al Diavolo da un contratto fino al termine della stagione, non è escluso l’addio a gennaio.

Jovic ha avuto un confronto con Fonseca che non solo ha avvisato della scelta ma gli anche ribadito come il suo ruolo all’interno della rosa rossonera sia quello di terza punta. Al momento dunque l’ex Fiorentina sarà impiegabile solo nelle competizioni italiane.