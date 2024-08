Jovic Milan, il Diavolo spinge per la CESSIONE! Svelata la VOLONTÀ del serbo: la VERITÀ sui club interessati e le ultimissime

Il futuro di Jovic è ancora tutto da decidere. Secondo quanto riportato da AS, il mercato Milan starebbe spingendo il nuovo numero 9 rossonero verso la cessione. Sull’attaccante ci sarebbe due club interessati ma il serbo non vorrebbe partire.

“Una patata bollente” per il Milan, come riportato dal portale spagnolo. La trattativa per la cessione potrebbe decollare una volta arrivato Abraham in rossonero.