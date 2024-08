Jovic via dal Milan? Abraham RIVOLUZIONA i piani dei rossoneri sul mercato: la STRATEGIA

Jovic via dal Milan? Abraham RIVOLUZIONA i piani dei rossoneri per questi ultimi giorni di mercato: la STRATEGIA

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Luka Jovic, attaccante di proprietà del Milan non ancora certissimo di rimanere in rossonero anche per la stagione 2024-25.

Stando a quanto riportato da Sky Sport l’operazione Abraham potrebbe cambiare ancora i piani. I rossoneri avrebbero voluto prima trovare una soluzione per il serbo, quindi per il momento andranno avanti per l’inglese in attesa di novità su questo fronte.