Jovic non convocato per Lazio Milan: non solo mercato, ecco il MOTIVO della sua assenza

Jovic non convocato per Lazio Milan: non solo mercato, ecco il MOTIVO dell’assenza dell’attaccante rossonero

Sky Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione legata a Luka Jovic. Il serbo, così come Bennacer, non è stato convocato per la sfida tra Lazio e Milan di domani sera.

Stando a quanto si apprende non ci sarebbero soltanto motivi legati al mercato dietro la sua assenza: il centravanti rossonero, infatti, avrebbe accusato anche alcuni problemi alla schiena.